Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Mücadele Programı'nı açıkladı. Albayrak "Bakan Albayrak: "Bugün açıklayacağımız programla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız"

Bakan Albayrak: "Bugün açıklayacağımız programla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız"



Eylül ayı enflasyonu köpüğün neticesi olarak beklentileri aştı. Şimdi normalleşme zamanı. Bugün açıklayacağımız programla yatırımcı güvenini daha cok ileriye taşıyacağız. Enflasyonla mücadele fiyat istikrarı tek başına devletin yürütebileceği bir mücadele değildir. Enflasyonla 81 milyon birlikte mücadele etmelidir.



Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapma ve bunu yıl sonuna kadar sürdürmesi için bir mutabakata vardık. Kampanyaya katılan tüm firmalar belirlenen logoyla birlikte yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt etti. Bu oranlar alt limittir. Yüzde 10 indirim enflasyon sepetindeki tüm ürünleri kapsıyor. İsteyen firmaar www.enflasyonlamucadele.org sitesiden ve bakanlığımızın sitesinden indirim kampanyasına katılabilirler.



Küresel olarak önemli bir gelişme olmadıkça elektrik ve Doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. KDV iadelerini hızlandırıp 10 iş günü içinde ödenmesini sağlayacağız



Bankaların 15 milyon lira altındaki ödemelerinin yapılandırılması tavsitesine teşekkür ediyoruz



İşçi çıkarmalarının önü geçilmesi aşamasında işletmelerimize destek vereceğiz"



Stokçulukla etkin mücadele devam edecek. ALO 175 hattı üzerinden şikayetler alınıyor.