Üç buçuk yaşında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Meryem Düzgün Kaya. Yaşamı mücadele öyküleriyle dolu. Köyde yaşayan engelli bir kadın... Ama ilk cümledeki “mahkûm olan” tarifi O’nu anlatmıyor...

Meryem Düzgün Kaya her çocuk gibi 7 yaşında ilkokula başladı. En çok resim ve Türkçe dersini sevmişti. Ama “kız çocuğu okutulmaz”” diyerek okula gönderilmedi.



14 yaşında çocuk dikiş nakış öğrendi. Köyünün terzisi oldu. 3,5 yaşından buyana tekerlekli sandalyede ama hiçbir zaman hayattan kopmadı.



Meryem Düzgün Kaya İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık Köyü’nde yaşıyor. Üzümüyle meşhur olan ormanın içinde gizli bir bahçe Kavacık.



Meryem Düzgün Kaya bizi evinde ağırladı. Akşamdan hazırladığı lahana sarması ile lezzetine doyum olmayan ekşi mayalı ekmeği ve ayva reçeli ikram etti Ulusal Kanal ekibine. Sobada ağır ağır demlenen çayları yudumlayarak başladık sohbete.



45’inden sonra resim dersi aldı, kısa sürede ilerleme kaydetti. Engelli olması ona engel olamadı.



İlk sergisini açtığında resimleri kendisinin yaptığına kimseyi inandırmadı. Şalvarlıydı, tırnakları ojeli değildi.



Ama bu onu daha çok kamçıladı. Hem resimlerini sergiledi hem de tuvalin karşına geçti, başladı resim yapmaya.



6. kişisel resim sergisi açtı Meryem Düzgün Kaya. 15 de karma sergiye katıldı.



O, fırça darbeleriyle kazanıyor yaşamını…



Son mesaj yine kendisi gibi engelli olan yurttaşlarımıza…





HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: ÖZGÜR SAYMAZ

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