Görme engelli seçmenler, gizli oy kullanma haklarının güvence altına alınmasını talep etti. Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği sözü hatırlatan görme engelli seçmenler, kendileri için hazırlanan oy şablonlarının bastırılıp yerel seçimlere yetiştirilmesini istedi.

Görme engelli seçmen, ‘gizli oy’ hakkı talep etti.Görme engelli seçmenler yaklaşan yerel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu önünden bir kez daha ‘gizli oy’ hakkı talep etti.Görme engelli seçmenler adına açıklamayı Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Süha sağlam yaptı.Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan 2017’deki referandumda, talep üzerine görme engelli seçmenler için oy şablonları hazırlanacağı sözünü vermişti.Ancak ne 16 Nisan referandumunda ne de 24 Haziran seçimlerinde görme engelli vatandaşlara oy şablonları verilmedi.Mevzuata göre görme engelliler ancak birinin refakati ile oy kullanabiliyor, görme engelli vatandaşlara göre bu durum gizli oy hakkının ihlal edilmesine yol açıyor.Görme engelli seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu’ndan talep ettikleri oy şablonları ile tek başlarına oy kullanabiliyor.