Engin Alan'dan Abdullah Öcalan açıklaması

DEM Partililere el uzatması ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çağrıların ardından vites yükselten Devlet Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu olursa Öcalan'a af getirecek düzenlemenin önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı.

'YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR'

Bahçeli'nin çıkışının ardından gündeme gelen "açılım" tartışmalarıyla ilgili PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ı Türkiye’ye getiren eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan'dan açıklama geldi. MHP'den 24. Dönem İstanbul Milletvekilliği de yapan Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni bir Dünya düzeni kuruluyor. Türkiye bu sürecin önemli aktörlerinden biri. Şayet Ülke içinde başta siyaset olmak üzere, birbirimizle didişmeye devam edersek tarihi bir fırsatı kaçırıp,oyuncu olmak yerine figüran olmaya dahi razı olabiliriz” diye yazdı.

'APO KIYMETİ OLMAYAN ZAVALLININ BİRİ'

Alan, açıklamasına ek olarak ikinci bir mesaj daha paylaşarak, “Yazdığımı iyi anlayın. APO şu anda hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan zavallının biridir” ifadelerini kullandı.

ENGİN ALAN KİMDİR?

1963'te Kuleli Askerî Lisesinden, 1965 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde görev yaptı. Daha sonra Kara Harp Akademisini bitirerek kurmay oldu. 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı'nda görev aldı. 1992 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 16. Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşeliğine getirildi. Tümgeneral rütbesine 1996 yılında terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanlığına atandı.

1999 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan ve 2. adam Şemdin Sakık ABD destekli uluslararası operasyon ile yakalandığı zaman Türk Özel Kuvvetler Komutanıydı. 30 Ağustos 2000 tarihinde korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral rütbesinde sırasıyla; 8. ve 2. Kolordu Komutanlıkları ile Lojistik Komutanlığı görevlerini üstlendi. 2004 yılında görev süresi bir yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı görevini yürütürken 2005 yılında emekliye sevk edildi. Emekli olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

2010 yılında Balyoz davasından tutuklanarak cezaevine konuldu. 2011 Türkiye genel seçimlerinde MHP İstanbul milletvekili seçildi. 1 Haziran 2012 tarihinde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 28 Şubat süreci soruşturmasından da tutuklandı.

2012 yılında Balyoz davası sonucunda suçlu bulunarak 18 yıl hapse mahkûm edildi. 9 Ekim 2013 tarihinde Alan'ın cezası, Yargıtay tarafından onaylandı. 14 Haziran 2013 tarihinde yargılandığı 28 Şubat davasında ise beraat etti. 19 Haziran 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı nedeniyle Balyoz davasından tahliye edildi.

24 Haziran 2014 tarihinde TBMM'de yemin etti ve meclis çalışmalarına katıldı. İyi düzeyde Rusça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.