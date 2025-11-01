Türk sinemasının efsane jönü Engin Çağlar yaşamını yitirdi, Engin Çağlar kimdir?

Türk sinemasının efsane isimlerinden, Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar yaşamını yitirdi. Acı haberi, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Vakıf açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Vefat haberi sinema dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Çağlar’la aynı dönemi paylaşan birçok sanatçı, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Ertem Eğilmez Çağlar olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da dünyaya geldi. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı.

Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi Yeşilçam’ın efsane isimleriyle çok sayıda filmde başrolü paylaştı. “Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi unutulmaz yapımlarla sinema tarihine adını yazdırdı.

Hem karizmatik duruşu hem de beyefendi tavırlarıyla döneminin sembol jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Engin Çağlar, oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelmiş ve sinema sektörüne farklı alanlarda katkı sunmaya devam etmişti.

Sinema dünyasının usta isminin vefatı sevenlerini yasa boğdu.