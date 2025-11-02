Engin Çağlar’ın cenazesinde duygusal anlar! Yeşilçam’ın efsane ismi son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 85 yaşındaki usta oyuncu, Şişli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasının duayen isimlerinden, Yeşilçam’ın unutulmaz jönü Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefatı sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı. Engin Çağlar için Şişli Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene oyuncular Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, sanatçı Ali Rıza Binboğa ve çok sayıda seveni katıldı.

Çağlar’ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

“TÜM TÜRKİYE’NİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Engin Çağlar’ın oğlu Eser Çağlar, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Motor kazası tüm Türkiye için felaket. Bizim babamızı buldu. İnşallah bundan sonra hiç kimsenin ne çocuğunu, ne de annesini babasını bulmaz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Sapasağlam bir adamdı, her şeyi kendi yapardı. Hâlâ projeleri vardı. Sevenleri üzülmesin; son ana kadar dolu dolu yaşadı.”

HALKTAN BİR AKTÖRDÜ

Sanatçı Ali Rıza Binboğa ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kibri olmayan, çok kültürlü, halktan bir aktördü. Türkiye’de motosiklet kaosu üzerine defalarca konuştuk. Ne yazık ki Engin abiyi tam da böyle bir kazada kaybettik. Sinemanın antik döneminin en önemli jönünü aramızdan aldı götürdü. Böyle değerleri korumalıyız, bu şekilde kaybetmemeliyiz.”

Usta oyuncu Engin Çağlar, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

