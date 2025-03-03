Engin Polat'a yeni dava: savcı en ağır cezayı talep etti

Ancak, Engin Polat hakkında açılan bir başka dava daha gündeme geldi. Bu kez, Polat’ın müşteki Halil İbrahim Kalkan’a ait bilgileri sosyal medya üzerinden paylaştığı iddiasıyla dava açıldı. Polat’a, ‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Engin Polat hakkında açılan dava kapsamında duruşma yapıldı. Duruşmada müşteki Halil İbrahim Kalkan ve avukatı hazır bulunurken, Engin Polat duruşmaya katılmadı ve avukatı savunma yaptı. Cumhuriyet savcısı, sanığın işlediği fiil nedeniyle birden fazla suç oluştuğunu belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesi gereği en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sanığın kişisel haberleşmenin gizliliğini ifşa etmesinin daha ağır bir ceza gerektirdiğini söyledi ve dosyanın uzlaştırma işlemleri için uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti.

Kalkan’ın avukatı, Engin Polat’ın isnat olunan suçlardan cezalandırılmasını talep ettiğini ve şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Engin Polat’ın avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek uzlaştırma işlemlerini kabul etmediklerini ve beraat talebinde bulunduklarını ifade etti. Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.