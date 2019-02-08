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Enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün annesi, o anları anlattı! Bakan Selçuk'tan açıklama

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından 18 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün annesi Nazan Tekgöz konuştu. Binanın bir anda çöktüğünü söyleyen Havva'nın annesi Nazan Tekgöz, "Komşuları duyuyordum, bağırıyorlardı, dua ediyorlardı. Binlerce kere razı olsun. Biz de kurtulduk kızımı da kurtardılar. Elhamdüllilah çok şükür" dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, binanın çökmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, enkaz altından yaralı çıkarılan Azra Havva Tekgöz'ü görüp görmediği sorusuna da, "Gördüm, hepsini gördüm. Hepsi iyiler." yanıtını verdi

Enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün annesi, o anları anlattı! Bakan Selçuk'tan açıklama

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından 18 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün annesi Nazan Tekgöz konuştu.

Binanın bir anda çöktüğünü söyleyen Havva'nın annesi Nazan Tekgöz şunları söyledi:

"Komşuları duyuyordum, bağırıyorlardı, dua ediyorlardı. Binlerce kere razı olsun. Biz de kurtulduk kızımı da kurtardılar. Elhamdüllilah çok şükür"

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Soylu, binanın çökmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralı olduğunu söyledi.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. 

Bakan Selçuk, enkaz altından yaralı çıkarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ü görüp görmediği sorusuna da, "Gördüm, hepsini gördüm. Hepsi iyiler." yanıtını verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #azra havva tekgöz #Kartal #nazan tekgöz #kartal çöken bina #son dakika haberleri
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