İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın inşasında deniz kabuğu kullanıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının bilirkişiler eşliğinde binanın enkazından delil topladığı öğrenildi

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda bulunan ve 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazını kaldırma çalışmaları dün sona erdi.



Binadan alınan beton numunelerinin inceleme sonucunda beton sınıfının düşük olduğu belirlendi. Numunelerde binanın inşası sırasında deniz kumu ve deniz kabuğu kullanıldığı tespit edildi. Enkazdan geriye kalan deniz kabuğu ve deniz kumu görüntüleri objektiflere yansıdı.



Bu arada, Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresindeki riskli binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcıları bilirkişiler eşliğinde delil topladı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının, binanın enkazında bilirkişiler eşliğinde delil topladığı öğrenildi.



Savcılığın, binanın kolonlarından numuneler aldığı, alınan numuneler üzerinde inşaatta kullanılan malzemelerin kalitesine ilişkin incelemeler yapılacağı belirtildi.



Soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması ve kusurların tespitine yönelik olay yerindeki incelemelerin sürdüğü kaydedildi.



Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüştü.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapmak üzere 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.











