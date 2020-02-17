Enver Altaylı'ya dikkat çeken ziyaret

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CIA mensubu Enver Altaylı Türkiye’nin gündeminde.

Enver Altaylı'nın cezaevinde Alman diplomatik temsilcileri tarafından sık sık ziyaret edildiği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın ulaştığı bilgilere göre, Enver Altaylı'nın, 2018-2020 arasında adeta ziyaretçi akınına uğraması dikkat çekti. Ve bu ziyaretleri gerçekleştirenlerin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'nin yanı sıra büyükelçilik görevlileri olduğu belirtildi. Altaylı, sevkedildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce Ağustos 2017'de tutuklanmış ve Ankara Sincan Cezaevi'nde yatmaya başlamıştı.

Alman Der Spiegel dergisi, ocakta Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bir haberde Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın düzenli olarak Altaylı'yı ziyaret ettiğini yazmıştı.

BÜYÜKELÇİDEN 1.5 YILDA 9 ZİYARET

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman, Enver Altaylı'yı cezaevinde ziyaret eden yabancı diplomatik misyon temsilcilerinin tam listesine ulaştı. Bu listeye göre, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Altaylı'yı 30 Mayıs 2018 tarihinde saat 14:40 ile 15:35 saatleri arasında, 24 Eylül 2018 tarihinde 15:02 ile 15:52 saatleri arasında, 30 Kasım 2018 tarihinde 11:00 ile 11:50 saatleri arasında, 1 Şubat 2019 tarihinde 11:00 ile 12:00 saatleri arasında, 11 Nisan 2019 tarihinde 10:15 ile 11:10 saatleri arasında, 25 Haziran 2019 tarihinde 10:30 ile 11:16 saatleri arasında, 28 Kasım 2019 tarihinde 10:00 ile 10:45 saatleri arasında, 13 Eylül 2019 tarihinde 10:10 ile 11:13 saatleri arasında ve 28 Ocak 2020 tarihinde 10:05 ile 10:50 saatleri arasında ziyaret etti.

Böylece, en son bundan yaklaşık üç hafta önceki ziyaretiyle Alman Büyükelçi'nin tam dokuz kez Enver Altaylı'nın cezaevi ziyaretine gittiği görüldü.

ELÇİLİKTEN 3 İSİM DAHA VAR

Büyükelçi haricinde Altaylı'yı sistematik biçimde ziyaret eden üç ismin daha olduğu belirtildi: Almanya Büyükelçiliği Ataşesi Malin Brügemann, Almanya Büyükelçiliği'nde çalışan tercüman Şahin Güler ve Almanya Büyükelçiliği'nde çalışan tercüman Sedanaz İşoğlu.

Listeye göre, Malin Brügemann 24 Eylül 2018, 30 Kasım 2018, 1 Şubat 2019, 11 Nisan 2019, 25 Haziran 2019, 13 Eylül 2019, 28 Kasım 2019 ve 28 Ocak 2020'de olmak üzere Altaylı'ya sekiz kez ziyarette bulundu. Şahin Güler 28 Kasım 2019, 16 Mayıs 2018, 30 Kasım 2018, 1 Şubat 2019, 11 Nisan 2019 ve 28 Ocak 2020'de olmak üzere Altaylı'yı altı kez ziyaret etti. Sedanaz İşoğlu, 30 Mayıs 2018, 24 Eylül 2018, 25 Haziran 2019 ve 13 Eylül 2019'de olmak üzere Altaylı'ya dört kez ziyarette bulundu. Almanya Büyükelçiliği'nde Diplomatik Temsilci olan Ulrich Norbert Meier ise Altaylı'yı, 16 Mayıs 2018'de ziyaret etti. Listeye göre Enver Altaylı'nın mutat ziyaretçileri arasında pek çok avukat da yer alıyor.

Buna göre, Altaylı ile görüşen avukatlar ve görüşme sayıları da şu şekilde: Nilgün Şanlı Kölan (13.09.2017 -02.02.2018 arasında 13 görüşme), Adem Eroğlu 15.09.2017- 26.11.2019 arasında 39 görüşme, Recep Seyhan 10.10.2017- 05.12.2018 arasında 10 görüşme, Elif Öngel 20.12.2017- 30.03.2019 arasında 27 görüşme, Dilara Yılmaz 10.12.2018 ve 01.02.2020 arasında 27 görüşme, Bora Toksoy 06.07.2018, 20.01.2020 arasında 14 görüşme.