Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve demokrasi nöbetleri için toplanan kalabalığa "Namaz kılanla silah kullananları bir tutmayın." diyerek örgüt mensuplarını korumaya çalıştığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'ın cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Başaran, karara avukatı aracılığıyla itiraz etti.



İtiraz üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek yerel mahkemenin karanını onadı.



Dairenin hazırladığı istinaf kararında, tanık B.D'nin beyanlarına göre Başaran'ın, Erzurum'da örgüte ait Aziziye Kolejindeki toplantılara katıldığı belirtildi.



Kararda, tanık B.D'nin, "Başaran, Aziziye Kolejinde yapılan ve örgütün ildeki üst düzey sorumlularının iştirak ettiği himmet, gazete aboneliği, seçim kampanyası ve benzeri konuların konuşulduğu 'sekizgen oda' toplantılarına katılırdı." ifadesini kullandığı aktarıldı.



Gizli tanık Gümüş'ün ifadelerine de yer verilen kararda, Başaran'ın 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce ilçedeki cami imamlarını AKP dışındaki bir partiye oy vermeleri hususunda ikna etmeye çalıştığı ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in babasının adını taşıyan Ramiz Efendi Camisi'ne ait yurttaki toplantılara katılıp sohbet verdiği kaydedildi.



Kararda, şu ifadeler yer aldı:



"Tanık anlatımları ve ses kaydı çözümüne göre sanığın, Aşkale'deki demokrasi nöbetlerinde kalabalığa hitaben ısrarla kimseyi şikayet etmemeleri, ispiyonlamamaları, iftira atmamaları ve namaz kılanla silah kullananları bir tutmamaları konusunda telkinde bulunarak darbe girişiminin sıcaklığında örgüt üyelerini ortaya çıkarabilecek ihbar ve şikayetlerin önünü kesmeye çalıştığı anlaşılmıştır. Sanığın kuruluşu, örgüt yapılanması ve faaliyet yöntemlerine göre nihai amacının devletin anayasal nizamını cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek olduğu tartışmasız bulunan FETÖ/PDY ile organik bağ çerçevesinde hiyerarşisine dahil olmak suretiyle örgüt üyesi olduğu anlaşılmakla yerinde görülmeyen istinaf itirazlarının reddine karar verildi."



İstinaf isteminin esastan reddedildiği bildirilen kararda, Başaran'a yüklenen suçun nitelik ve ağırlığı ile hükmedilen ceza miktarına göre kaçma şüphesi altında bulunması gözetilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildiği belirtildi.



Davanın geçmişi



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Enver Başaran'ı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 Ekim 2017'de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.



Gerekçeli kararda, Başaran'ın, 15 Temmuz gecesi rahat tavırlarda bulunduğu, vatandaşların panik halinde durumu endişeyle takip etmesine karşın "Rahat olun, bir şey olmaz." dediği ve halkın sokağa çıkması için anons yapılması yönündeki taleplere kayıtsız kaldığı vurgulanmıştı.



Sanığın örgütle irtibatını ortaya koyan materyaller de ele geçirildiği belirtilen kararda, Başaran'ın HTS taramasından FETÖ mensupları ve ByLock kullanıcılarıyla irtibatı bulunduğunun, banka ile vergi kayıtlarından da örgüte bağlılığın açık olduğunun anlaşıldığı anlatılmıştı.