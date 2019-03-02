Enver Paralı’nın torunu Ömerhan Kuru, 2015 yılında dedesinin şirketleri ve hesaplarındaki devirlerin farkına vardı. Dedesinin vekâlet verdiği belirtilen dönemde hastanede yattığını, oradan çıkacak durumda da olmadığını belirten Kuru, savcılığa suç duyurusunda bulundu

İş insanı Enver Paralı (78), 1 Ağustos 2013 tarihinde beyin kanaması geçirdi. 1 ay 11 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Daha sonra tekrar hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Hastanede olduğu dönemde oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından 28 Ağustos 2013 tarihli bir vekâletname aldı. Bu vekâletnameyle de Paralı’nın milyarlarca lira değerindeki mal varlığını kendi şirketleri ve üçüncü şahıslar üzerine aktardı.



NUH ÇİMENTO’NUN % 16 HİSSESİ



Hürriyet gazetesinin haberine göre, yapılan tespitlere göre devredilen menkul ve gayrimenkuller arasında Nuh Çimento’nun yüzde 16 büyüklüğündeki hissesi, İstanbul’un ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki 200’e yakın gayrimenkul (dükkan, daire, han), Denizli’de 4 fabrika ve banka hesaplarında milyonlarca lira tutarındaki nakit de yer aldı.



İMZA İÇİN SAHTE RAPORU



Enver Paralı’nın torunu Ömerhan Kuru, 2015 yılında dedesinin şirketleri ve hesaplarındaki devirlerin farkına vardı. Dedesinin vekâlet verdiği belirtilen dönemde hastanede yattığını, oradan çıkacak durumda da olmadığını belirten Kuru, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı ilk soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kuru’nun avukatlarının yeni delillerle itirazı üzerine bu karar kaldırıldı ve yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yüz milyonlarca lira değerindeki malların el değiştirmesine dayanak olan vekâletname ve imza sirküleri bilirkişiye gönderildi. İnceleme neticesinde vekâletnamedeki imzanın Enver Paralı’ya ait olmadığına dair rapor verildi. Bu raporla birlikte vekâletnamenin sahte olduğu ortaya çıktı.



İKİ KOLDAN SORUŞTURMA



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Enver Paralı’nın şirketlerinin usulsüz bir şekilde devredilmesi ve banka işlemlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Halihazırda sahte vekâletle devri yapılan milyarlarca liralık mal varlığına ilişkin ‘zincirleme nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘usulsüz şekilde şirket devri’ soruşturmaları devam ediyor. Paralı’ya ayrıca bir araştırma ve eğitim hastanesinden Aralık 2016’da verilen raporda, ayırt etme gücünden yoksun olduğu, fiil ehliyetine sahip olmadığı, vesayet altına alınması gerektiği belirtildi. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi de halen evde bakımı devam eden Enver Paralı’ya vasi olarak bir avukat atadı. Atanan vasi, satış ve devirlerin iptali için de İstanbul ve Denizli’de dava açtı.



Enver Paralı’nın torunu Ömerhan Kuru, dayısının bu usulsüz mal aktarım sürecine müdahil oldukları suçlamasıyla annesi Hanife Gonca Kuru, anneannesi Nesrin Paralı, teyzeleri Ayşegül Hoşgör ve Gaye Canayakın hakkında şikâyetçi olunca, onlar da soruşturmaya alındı.