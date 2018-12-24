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EPDK Başkanı açıkladı: Benzin ve motorine indirim

EPDK Başkanı Yılmaz "Bu geceden itibaren pompa fiyatlarında benzin için 27,7 kuruş motorin için 28,6 kuruş indirim olacak" dedi.

EPDK Başkanı açıkladı: Benzin ve motorine indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 29 kuruş, benzinde ise 28 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,70 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,91 liradan 5,62 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,70 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,92 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 5,81 liraya, İzmir'de 6,19 liradan 5,91 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan Eşel Mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #epdk #mustafa yılmaz
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