Epstein belgelerinde FETÖ detayı: Gülen’in avukatının adı dosyada çıktı

ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Reid Weingarten'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla belge kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Belgeler arasında yer alan Weingarten imzalı Temmuz 2019 tarihli mektupta, Weingarten'ın hukuk şirketinin Epstein'i temsil ettiği görülüyor.

Mektup, "Yukarıda belirtilen konuda Jeffrey Epstein'i temsil ediyoruz. Aşağıdaki belgelerin korunması ve ibrazını talep etmek için bu mektubu yazıyoruz." ifadesiyle başlıyor ve altında bu taleplerin ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi yer alıyor.

Mektubun sonunda da "Hükümetin yukarıdaki talepleri yerine getirip getirmeyeceğini bize bildiriniz, böylece Bay Epstein, yargı müdahalesine başvurmanın gerekli olup olmadığını belirleyebilir. Yukarıdaki taleplerin herhangi birini, uygun olduğunda sizinle görüşmeye hazırız. Davanın ilerleyişine göre daha fazla bilgi ve ek ayrıntılar talep etme hakkımızı saklı tutarız." ifadesinin geçtiği görülüyor.