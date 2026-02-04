Epstein belgelerinde FETÖ detayı: Gülen’in avukatının adı dosyada çıktı

Epstein soruşturması kapsamında paylaşılan yeni belgelerde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’deki avukatı Reid Weingarten’ın Jeffrey Epstein’i de temsil ettiği görüldü. Belgeler arasında Weingarten imzalı Temmuz 2019 tarihli bir mektup yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Epstein belgelerinde FETÖ detayı: Gülen’in avukatının adı dosyada çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Reid Weingarten'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla belge kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Belgeler arasında yer alan Weingarten imzalı Temmuz 2019 tarihli mektupta, Weingarten'ın hukuk şirketinin Epstein'i temsil ettiği görülüyor.

Mektup, "Yukarıda belirtilen konuda Jeffrey Epstein'i temsil ediyoruz. Aşağıdaki belgelerin korunması ve ibrazını talep etmek için bu mektubu yazıyoruz." ifadesiyle başlıyor ve altında bu taleplerin ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi yer alıyor.

Mektubun sonunda da "Hükümetin yukarıdaki talepleri yerine getirip getirmeyeceğini bize bildiriniz, böylece Bay Epstein, yargı müdahalesine başvurmanın gerekli olup olmadığını belirleyebilir. Yukarıdaki taleplerin herhangi birini, uygun olduğunda sizinle görüşmeye hazırız. Davanın ilerleyişine göre daha fazla bilgi ve ek ayrıntılar talep etme hakkımızı saklı tutarız." ifadesinin geçtiği görülüyor.

Deprem uzmanı uyardı: İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecekDeprem uzmanı uyardı: İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecekGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Epstein fetö fettullah gülen
Günün Manşetleri
Farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi olabilirsiniz
İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecek
Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında dava!
"Umut hakkı konusunda uzlaştık"
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon %2,88 arttı
Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı
15 ilde siber operasyon
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Türkiye: Müzakere nerede olursa biz destekleriz
“Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır”
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi
Yeraltı 2. bölüm izle | NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça full izle Yeraltı 2. bölüm izle | NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça full izle
Sıcaklıklar 7 derece düşüyor! Sıcaklıklar 7 derece düşüyor!
Altın yeniden yükselişte Altın yeniden yükselişte