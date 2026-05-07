Epstein’in sır notu ortaya çıktı: İşte ölümünden önce yazdığı satırlar

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in, New York’taki hücresinde ölü bulunmadan kısa süre önce yazdığı ve bugüne kadar bir adliye binasında gizli tutulan intihar notu kamuoyuyla paylaşıldı. Hücre arkadaşı tarafından bulunan ve federal yargıç kararıyla üzerindeki mühür sökülen notta Epstein'in, hakkındaki ağır soruşturmalara karşı meydan okuyan ifadeleri dikkat çekiyor.

"VEDA EDECEĞİN ZAMANI SEÇMEK BÜYÜK BİR LÜTUF"

CNN ve New York Times’ın (NYT) haberlerine göre, federal yargıç tarafından kamuoyuna sunulan notun, Epstein’in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki ilk intihar girişiminin ardından yazıldığı değerlendiriliyor. Notun içeriğinde Epstein’in, aylardır süren soruşturmalarda kendisine yönelik somut bir kanıt bulunamadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

"Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf."

Ancak ABD medyasındaki bazı raporlar, notun bizzat Epstein’in elinden çıkıp çıkmadığı konusunun henüz resmi olarak kesinleşmediğini vurguluyor.

NOTU HÜCRE ARKADAŞI BULDU

Kayıp notun hikayesi, Epstein’in o dönemdeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione’ye dayanıyor. Tartaglione, notu Epstein’in ilk intihar girişiminden sonra bulduğunu belirtmişti. Söz konusu yazı, Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak New York’taki bir adliyede "gizli" statüsüyle mühürlenmişti. New York Times'ın, notun "kamu yararı" gözetilerek ifşa edilmesi yönündeki başvurusu üzerine yargıç, yıllar sonra bu gizliliği kaldırma kararı aldı.



EPSTEIN OLAYININ KARANLIK DOSYASI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanan milyarder Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Davaya ait açıklanan dosyalarda; eski ABD Başkanları Donald Trump ve Bill Clinton’dan İngiltere Prensi Andrew’a, Hollywood yıldızı Kevin Spacey’den ünlü avukat Alan Dershowitz’e kadar pek çok güçlü ismin yer alması, olayın küresel bir skandala dönüşmesine neden olmuştu. FBI, "müşteri listesinin" örtbas edilmesi için Epstein’in öldürüldüğü iddialarını reddederek, ünlü milyarderin hücresinde intihar ettiği sonucuna varmıştı.