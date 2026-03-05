Erakçi: ‘İsrail En Önde’ her zaman ‘Amerika En Son’ demektir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakere kapısını kapattıklarını açıkladı. Erakçi, "İsrail En Önde" politikasının her zaman "Amerika En Son" demek olduğunu belirterek, Washington’ın askeri planlarının başarısızlığa uğradığını ifade etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Erakçi: ‘İsrail En Önde’ her zaman ‘Amerika En Son’ demektir
Yayınlanma:

İran’dan ABD’ye tekrar "müzakere yok" mesajı geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, olası bir kara operasyonuna karşı hazır olduklarını vurguladı. Washington ile her türlü görüşmeyi reddettiklerini açıkladı.

“PLAN A BAŞARISIZ OLDU”

Erakçi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Plan A olan hızlı ve temiz askeri zafer başarısız oldu, Sayın Başkan. B Planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak.

Gerçek şu: Müzakerelerde kaydettiğimiz ‘önemli ilerleme’, ‘Amerika En Son’ (America Last) şebekesi tarafından gölgelendikten sonra, eşsiz bir anlaşma şansı yandı.

‘İsrail En Önde’ (Israel First), her zaman ‘Amerika En Son’ demektir.”

“ABD İLE MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ”

Erakçi ayrıca NBC kanalına yaptığı açıklamada, ABD ile herhangi bir müzakereye kapalı olduklarını söyledi.

İran’ın olası bir saldırıya hazır olduğunu vurgulayan Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

“ABD'nin olası herhangi bir kara saldırısına karşı hazırız. Ateşkes talebinde bulunmadık ve ABD ile her türlü müzakereleri reddediyoruz.”

İran: Minab'daki okul saldırısının failleri tespit edildi, sert intikam yoldaİran: Minab'daki okul saldırısının failleri tespit edildi, sert intikam yoldaGündem
FETÖ firarisi Eski Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandıFETÖ firarisi Eski Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

iran Abbas Erakçi abd
Günün Manşetleri
Minab'daki okul saldırısının failleri tespit edildi
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Dışişleri Bakanları arasında kritik görüşme...
TGB ve CKD’den direnen İran’a destek
Klinik araştırmalarda SGK dönemi başladı
Suudi Arabistan'da 4 üst düzey CIA yetkilisi öldürüldü
Hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
Lavrov: "Her şeyi yapacağız"
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Lübnanlılara tahliye emri endişe verici
PJAK'ın faaliyetleri yakından takip ediliyor
Çok Okunanlar
6 Mart Cuma BİM’de neler var? 6 Mart Cuma BİM’de neler var?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Yarın gün boyu elektrik olmayacak: Kesinti programı açıklandı Yarın gün boyu elektrik olmayacak: Kesinti programı açıklandı
Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek? Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek?
750 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? 750 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor?