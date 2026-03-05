Erakçi: ‘İsrail En Önde’ her zaman ‘Amerika En Son’ demektir

İran’dan ABD’ye tekrar "müzakere yok" mesajı geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, olası bir kara operasyonuna karşı hazır olduklarını vurguladı. Washington ile her türlü görüşmeyi reddettiklerini açıkladı.

“PLAN A BAŞARISIZ OLDU”

Erakçi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Plan A olan hızlı ve temiz askeri zafer başarısız oldu, Sayın Başkan. B Planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak.

Gerçek şu: Müzakerelerde kaydettiğimiz ‘önemli ilerleme’, ‘Amerika En Son’ (America Last) şebekesi tarafından gölgelendikten sonra, eşsiz bir anlaşma şansı yandı.

‘İsrail En Önde’ (Israel First), her zaman ‘Amerika En Son’ demektir.”

“ABD İLE MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ”

Erakçi ayrıca NBC kanalına yaptığı açıklamada, ABD ile herhangi bir müzakereye kapalı olduklarını söyledi.

İran’ın olası bir saldırıya hazır olduğunu vurgulayan Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

“ABD'nin olası herhangi bir kara saldırısına karşı hazırız. Ateşkes talebinde bulunmadık ve ABD ile her türlü müzakereleri reddediyoruz.”