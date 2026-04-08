Erakçi: Ya ateşkes sağlanacak ya da İsrail üzerinden savaş devam edecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran-ABD ateşkesinin şartları açık ve nettir: ABD bir tercih yapmak zorundadır. Ya ateşkes sağlanacak ya da İsrail üzerinden savaş devam edecek. ABD ikisini birden yürütemez" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Erakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılara değinerek, "İran-ABD ateşkesinin şartları açık ve nettir: ABD bir tercih yapmak zorundadır. Ya ateşkes sağlanacak ya da İsrail üzerinden savaş devam edecek. ABD ikisini birden yürütemez. Dünya, Lübnan’daki katliamları görüyor. Top artık ABD’nin sahasında ve uluslararası kamuoyu, Washington’ın taahhütlerine uygun hareket edip etmeyeceğini izliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Abbas Erakçi iran ateşkes abd
