Erakçi'den mevkidaşlarıyla mutabakat görüşmeleri: Son durum ne?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, küresel dengeleri değiştiren mutabakatın hemen arkasından pazartesi günü Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla çok kritik bir telefon zirvesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede kalıcı huzurun tesisi için atılacak adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki yeni uluslararası enerji güvenliği parametreleri masaya yatırıldı.

İSLAMABAD MUTABAKATI İÇİN ANKARA BAZLI DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Tahran'dan yapılan resmi kurumsal açıklamaya göre; telefon diplomasisinin ana gündem maddesini, iki süper güç arasında tescillenen "İslamabad Mutabakat Zaptı"nın uygulama takvimi ve pratik saha yansımaları oluşturdu.

Bölge ülkelerine süreç boyunca gösterdikleri yapıcı duruş sebebiyle teşekkür eden Erakçi, anlaşmanın harfiyen yerine getirilmesi hususundaki yasal sorumluluğun tamamen ABD tarafına ait olduğunu muhataplarına iletti. İranlı Bakan ayrıca, bölgedeki kalıcı barışın ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik siber ve askeri saldırganlığının, istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin tamamen durdurulmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

HAKAN FİDAN'DAN TEBRİK VE DESTEK MESAJI

Diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri Ankara ile Tahran arasında yaşandı. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin sınır hattındaki komşusuyla küresel güçler arasında sağlanan mutabakattan ötürü Ankara'nın duyduğu memnuniyeti ve tebriklerini bizzat iletti. Bakan Fidan, taraflar arasında devam eden ve bu tarihi süreci tamamlayıcı nitelikte olan diğer alt siber ve diplomatik görüşmelerin de en kısa sürede olumlu, tescilli bir neticeye ulaşmasını temenni ettiklerini vurguladı.

JAPONYA İLE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ EKONOMİK DÖNEM

Bakan Erakçi, bölgesel liderlerin yanı sıra uluslararası arenada da stratejik bir hamle yaparak Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile telefonda görüştü. Asya’nın dev ekonomisine mutabakat zaptının enerji koridorlarını rahatlatacak temel maddelerini aktaran Erakçi, bu anlaşmanın İran ile Japonya arasındaki doğrudan yatırımlar ve ticari işbirlikleri açısından siber bir milat olmasını umduğunu belirtti.

Tarihi mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise bu adımı bölgesel krizlerin kalıcı çözümü yolunda atılmış en somut gelişme olarak niteledi. İki bakan, küresel petrol ticaretinin şah damarı konumunda olan Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve gelecekteki deniz işbirliği çerçevesinde diplomatik temasların kesintisiz sürdürülmesi konusunda tam bir görüş birliğine vardı.