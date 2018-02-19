Kremlin'den 3'lü zirve açıklaması
Kremlin'den 3'lü zirve açıklaması
Bozdağ: Suriye'ye bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışı
Bozdağ: Suriye'ye bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışı
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri
Erdoğan Ruhani ile görüştü
Erdoğan Ruhani ile görüştü

Eray Çelebi Ankara temsilcisi oldu

18 yıldır gerçekleri halka sunan Ulusal Kanal’da genç kadroların görev alma süreci devam ediyor. Başkentte yeni döneme yeni ekipman ve ofisle giren Ulusal Kanal'ın, Ankara Temsilcisi Eray Çelebi oldu. Çelebi, Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürütüyordu

18 yıldır gerçekleri halka sunan Ulusal Kanal’da genç kadroların görev alma süreci devam ediyor. Başkentte yeni döneme yeni ekipman ve ofisle giren Ulusal Kanal'ın, Ankara Temsilcisi Eray Çelebi oldu. Çelebi, Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

18 yıldır bağımsız Türkiye için yayın yapan Ulusal Kanal'da yeni bir görev değişikliği daha yapıldı.

Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürüten Eray Çelebi, Ankara Temsilci oldu.

Yaklaşık 2 yıl Haber Müdür Yardımcılığı yapan Çelebi, Aralık 2017'de Ankara Haber Müdürü olmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eray çelebi #ankara #ulusal kanal
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.