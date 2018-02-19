18 yıldır gerçekleri halka sunan Ulusal Kanal’da genç kadroların görev alma süreci devam ediyor. Başkentte yeni döneme yeni ekipman ve ofisle giren Ulusal Kanal'ın, Ankara Temsilcisi Eray Çelebi oldu. Çelebi, Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürütüyordu

18 yıldır gerçekleri halka sunan Ulusal Kanal’da genç kadroların görev alma süreci devam ediyor. Başkentte yeni döneme yeni ekipman ve ofisle giren Ulusal Kanal'ın, Ankara Temsilcisi Eray Çelebi oldu. Çelebi, Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürütüyordu.



18 yıldır bağımsız Türkiye için yayın yapan Ulusal Kanal'da yeni bir görev değişikliği daha yapıldı.



Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürüten Eray Çelebi, Ankara Temsilci oldu.



Yaklaşık 2 yıl Haber Müdür Yardımcılığı yapan Çelebi, Aralık 2017'de Ankara Haber Müdürü olmuştu.



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