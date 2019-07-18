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Erbil'de şehit düşen Türk diplomat Köse son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Diplomat Osman Köse'nin cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Erbil'de şehit düşen Türk diplomat Köse son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Köse için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyanın terör örgütlerine, masum insanları katleden terör örgütlerine engel olması gerekmektedir. Bunun için biz elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bütün insanlıktan da bu gayreti bekliyoruz. İnşallah, bu son olur ve bu tür menfur olaylara kurban giden insanlar bundan sonra olmaz inşallah." ifadelerini kullandı. 

Cenaze namazının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında top arabasına alındı.

Şehit Köse'nin cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek polis şehitliğinde toprağa verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #erbil
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