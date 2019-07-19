Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
Soylu, Düzce'de son durumu açıkladı
Soylu, Düzce'de son durumu açıkladı
Suriye sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor
Suriye sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Erbil'deki saldırının faili Mazlum Dağ, HDP'li vekil Dersim Dağ'ın ağabeyi çıktı

Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomatın şehit edildiği saldırının faili Mazlum Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi çıktı

Erbil'deki saldırının faili Mazlum Dağ, HDP'li vekil Dersim Dağ'ın ağabeyi çıktı

Irak Erbil'de Türk Diplomat Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belirlendi. 

Erbil Emniyet Müdürlüğü saldırıyı düzenleyen teröristin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.

Saldırının faillerinden birinin 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğu belirtildi.

Saldırganın fotoğrafını da paylaşan Erbil emniyeti, söz konusu kişi hakkında bilgiye sahip vatandaşlara güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yaptı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

HDP'Lİ VEKİLİN AĞABEYİ ÇIKTI

Failin, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #erbil #mazlum dağ #dersim dağ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.