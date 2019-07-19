Erbil'deki saldırının faili Mazlum Dağ, HDP'li vekil Dersim Dağ'ın ağabeyi çıktı

Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomatın şehit edildiği saldırının faili Mazlum Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi çıktı

Irak Erbil'de Türk Diplomat Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belirlendi.



Erbil Emniyet Müdürlüğü saldırıyı düzenleyen teröristin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.



Saldırının faillerinden birinin 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğu belirtildi.



Saldırganın fotoğrafını da paylaşan Erbil emniyeti, söz konusu kişi hakkında bilgiye sahip vatandaşlara güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yaptı.



Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.



HDP'Lİ VEKİLİN AĞABEYİ ÇIKTI



Failin, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.



ulusal.com.tr