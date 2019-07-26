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Erbil saldırısının azmettiricisi PKK'lı terörist Erdoğan Ünal etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Ünal'a yönelik operasyon 24 Temmuz'da Kandil'de yapıldı.

Erbil saldırısının azmettiricisi PKK'lı terörist Erdoğan Ünal etkisiz hale getirildi

Erbil'de Türk Başkonsolos görevlisinin şehit olduğu saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Ünal'a yönelik operasyonun 24 Temmuz'da Kandil'de yapıldığı öğrenildi.

Terörist Ünal, PKK elebaşı Cemil Bayık'a doğrudan bağlı istihbarat konseyinin beş üyesinden biriydi.

Ünal'ın etkisiz hale getirilmesi, Kandil bölgesinde örgütün sözde üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu. İlk operasyon 27 Haziran'da yapılmış, PKK'nın sözde başkanlık konseyi üyesi Halmat Diyar kod adlı Garip Muhammed etkisiz hale getirilmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan ünal #pkk #erbil
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