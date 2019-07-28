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Erbil saldırısının bir faili daha aranıyor

Erbil saldırısının yankıları sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyet Müdürlüğü, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden 1 teröristin daha kimliğini açıkladı.

Erbil saldırısının bir faili daha aranıyor

Erbil'de Türk diplamatın şehit olduğu saldırı da yeni bir gelişme daha yaşandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyet Müdürlüğü, saldırının faillerinden birinin Siyako Baki Abdülkerim olduğunu açıkladı.

Terörist Abdülkerim'in fotoğrafını da paylaşan emniyet müdürlüğü, saldırganın emniyet birimlerince arandığını belirtti.

Açıklamada, Abdülkerim hakkında bilgiye sahip olanlar, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaya çağırıldı. 

Şu ana kadar saldırının baş faili Mazlum Dağ dahil olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı; planlayıcılardan bazıları da TSK'nın yaptığı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #erbil
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