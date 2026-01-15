Erbil uçuşları durduruldu mu? THY'den iddialara yanıt geldi

Türk Hava Yolları, Erbil seferlerinin süresiz olarak durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Erbil uçuşları durduruldu mu? THY'den iddialara yanıt geldi
Yayınlanma:

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan “Erbil seferlerinin süresiz olarak durdurulduğu” iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

THY tarafından yapılan açıklamada, son günlerde İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle Bağdat seferlerinin operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırıldığı belirtildi. Bunun dışında Erbil, Basra ve Süleymaniye seferlerinde herhangi bir iptal ya da durdurma kararının bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğuna dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış seferler icra edilmeye devam etmekte; Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir.”

THY, yolcuların uçuşlara ilişkin en güncel ve doğru bilgileri yalnızca şirketin resmî kanalları üzerinden takip etmeleri gerektiğini de hatırlattı.

DEM Partili İpekyolu Belediyesi'ne haciz: Başkanın makam aracına el konulduDEM Partili İpekyolu Belediyesi'ne haciz: Başkanın makam aracına el konulduYurt
THY erbil
Günün Manşetleri
Koltukları söküp içeri almadılar
Kritik madde kabul edildi
"Karadeniz'de keşif amaçlı altı yeni sondaj yapacağız''
Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş
KKM'de düşüş devam ediyor
'Kazı çalışmalarında dünya lideriyiz'
Türkiye olası İran krizine hazır mı?
2025'te firmalara 154,5 milyon liralık ceza yağdı
"İmamoğlu'nun sevgilisi" iddiasıyla gündem olmuştu
Nevşehir merkezli dev tefecilik operasyonu
Çok Okunanlar
Kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu Kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Diyanet 500 bin TL çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır? Diyanet 500 bin TL çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır?
Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti programı açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti programı açıklandı
Meteoroloji uyardı: 16 Ocak’ta kar yağacak şehirler belli oldu! Meteoroloji uyardı: 16 Ocak’ta kar yağacak şehirler belli oldu!
Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi? Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?