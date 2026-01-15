Erbil uçuşları durduruldu mu? THY'den iddialara yanıt geldi

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan “Erbil seferlerinin süresiz olarak durdurulduğu” iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

THY tarafından yapılan açıklamada, son günlerde İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle Bağdat seferlerinin operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırıldığı belirtildi. Bunun dışında Erbil, Basra ve Süleymaniye seferlerinde herhangi bir iptal ya da durdurma kararının bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğuna dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış seferler icra edilmeye devam etmekte; Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir.”

THY, yolcuların uçuşlara ilişkin en güncel ve doğru bilgileri yalnızca şirketin resmî kanalları üzerinden takip etmeleri gerektiğini de hatırlattı.