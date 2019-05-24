Erciyes 2019 tatbikatı tamamlandı. Senaryo gereği bir köy terörden temizlendi. Hava indirme ile Türk ordusu ve müttefik ülkeler tüm terör hedeflerini etkisiz hale getirdi. Tatbikata Amerikalı askerlerin başarısız hava indirmesi damga vurdu.

Erciyes 2019 tatbikatı nefes kesen anlara sahne oldu. 6 Mayıs'ta başlayan tatbikat sona erdi.Senaryoda Arena ülkesi terör faaliyetlerini önlemede yetersiz kaldı. Kurulan sığınma kamplarındaki kontrol de senaryo gereği Zakkum Terör Örgütü'ne geçti. Bunun üzerine Arena ülkesi Ülkeler Birliği'nden yardım talep etti.Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Pakistan ülkeleriyle Türkiye'den toplam 895 personel tatbikata katıldı. İşte senaryoda bu ülkelerin oluşturduğu birlikler bir gece baskını ile Arena ülkesindeki Zakkum Terör Örgütü'ne operasyon başlattı.Bu seçkin komandolar öncü birlik oldu.Ardından büyük operasyonun düğmesine basıldı. 12 komandonun açtğı yoldan mehmetçik harekât düzenledi.Önce Türk ordusunun ağırlıklı olduğu birlikler bölgeye iniş yaptı. Ardından ise Amerikan askerleri geldi.Amerika ordusuna ait uçaktan atlama yapılması bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. Senaryonun dışına çıkıldı. Amerikalı paraşütçüler savaş sahasına ilk denemede inemedi. Tatbikattaki ABD güçlerinin başarısızlığı "Uçak içi teknik nedene" dayandırıldı.Birliklerimiz karada emin adımlarla ilerlerken Amerikan uçağı attığı bir turun ardından askerlerini indirdi. Ancak havada yine bir aksilik yaşandı. Bir askerin paraşütü açılmayınca yedek paraşüt devreye girdi.Teröristler tek tek temizlendi bölge kontrol altına alındı. Köye lojistik destek sağlandı.Bir diğer operasyon da ise obüsler tarafından yapıldı.Daha sonra ise hedefteki noktalar unsurlarımızca imha edildi.1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından yapılan tatbikatta tüm senaryolar başarıyla icra edildi. Tatbikat, 4'üncü Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlendi.Amerika'nın başarısız hava indirmesi ise Erciyes 2019'a damga vurdu.