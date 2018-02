GQ Men of the Year 2017 Yılın Bilim Ödülü'nü, Prof. Dr. Ercüment Ovalı aldı. Ovalı konuşmasında, "Beni buraya getiren bir şey vardı. Ödül haberini aldığımda çok duyguluydum. Çünkü o Trabzon'da bir çocuk evinin önüde vurulmuştu. Onu korumak için bir astsubay üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ben o gün dayanamadım. Ödül haberini verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e bu şehit astsubayıma ithaf ediyorum dedim. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Tabi ki önemliydi ama eğer bu yazım 200 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi olurdu. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit astsubayımın ailesine ve de şu an Afrin'de olan tüm Türk çocuklarına selam ediyorum" dedi

Kan ve kök hücreden yapay deri üreten buluşuyla bilim dünyasının gelişimine önemli katlı sağlayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, GQ Men of the Year 2017 ödül töreninde Yılın Bilim Ödülü'nü aldı.



Prof. Dr. Ovalı'nın konuşması şu şekilde:



"Önce bu ödüle layık görüldüğüm için herkese teşekkür ediyorum. Ama maalesef bilim ödülü tek başına kazanılmıyor. Aslında bu ödülün arkasında 186'dan fazla insanın emeği var. Önce tek tek isimlerini sayayım dedim, çok zor ama beni affetsinler. Ama neredelere, ben size dört tane Türk genci getirdim. Mutfakta olan insanlar. O hamuru yoğuran çocuklar. Ve onların isimlerini yarın sadece geleceğimizi değiştirecekleri için değil hayallerimizi değiştirecek. O yüzden o 186 kişiye ithafen onların burada olmasını istedim. Ama teşekkür etmek istediğim çok özel birisi var. Hani eşinizle hayaller kurarsınız. 830 metre karelik bir arazi almışsınızdır. Üzerinize kroki çizersiniz hayalinizdeki evi yapmak için. Bir gün sabahın 6'sında 15 polis evinize girer. Ergenekon'un silahların gömüldüğü olduğu krokiyi bulmak için. ve Sizi alır götürürler. Bu kadın, o gün arkanızda durur ve bugün de arkanızda durur. O yüzden ona özellikle teşekkür ediyorum. Son olarak buraya gelmemde tabi ki yaptığımız işlerin bir farkı oldu. İyi bir zafer kazandık, doğruydu ama bence beni buraya getiren bir şey vardı. Ödül haberini aldığımda çok duyguluydum. Çünkü o Trabzon'da bir çocuk evinin önüde vurulmuştu. Onu korumak için bir astsubay üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ben o gün dayanamadım. Ödül haberini verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e bu şehit astsubayıma ithaf ediyorum dedim. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Tabi ki önemliydi ama eğer bu yazım 200 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi olurdu. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit astsubayımın ailesine ve de şu an Afrin'de olan tüm Türk çocuklarına selam ediyorum."



ERCÜMENT OVALI KİMDİR



Kök hücre ve hücresel tedavi alanında çalışmalarıyla dünya çapında başarılara imza atan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, uzun süredir üzerinde çalıştıkları, yanık tedavisinde devrim niteliğindeki buluşu ile tıp dünyasında büyük ses getirdi.



ABD'DEN, EN İYİ DENEYSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜNÜ ALDI



Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin kan ve kök hücreden ürettikleri Yapay Deri, diğer adıyla "Dermoplastik" çalışması ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin ‘En İyi Deneysel Araştırma Ödülü’nün sahibi oldu. Bu çalışma aynı zamanda, Türkiye’nin “ilk yerli yapay deri üretimi” olması özelliğiyle de bir ilk.



KUMPAS MAĞDURU



Ercüment Ovalı, FETÖ'ye bağlı savcıların açtığı Ergenekon davasında, bir Ergenekon sanığı ile daha önce yapmış olduğu telefon görüşmesi nedeniyle FETÖ tarafından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.



