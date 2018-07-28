Gerçekler üretip yenigilerin arkasına saklanmaktan vazgeçilmesi için değişim istiyoruz.

CHP'nin değerli üyeleri sevgili delege arkadaşlarım CHP'liler kul değil bireydir, yurttaşlık kültürünü öne çıkartır. Özgürlüğü savunur, tek adamın aklını değil kollektif aklı savunur.



Genel başkan partiyi kurultuya götürseydi, şimdi imza tartışması yaşanmazdı. CHP'de sorunlar kişilere indirgenmeye çalışıyor.



Değişim kişilere makam arama yeri değildir, değişim iktidar olmaktır.



Sevgili genel başkanım delege iradesine baskılar bize yakışmıyor, yoldaşlık hukukunu zedeliyor.



Çok önemli değerlerimiz de yara alıyor.



İl başkanları v e milletvekilleri kendi illerindeki yüzde 5'lik kayıpları sorgulayacaklarına..



Görevleri partiyi iktidara taşımak olan yöneticiler bunu beceremedikleri gibi, isteyenlerin de önünü kapatıyorlar.



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