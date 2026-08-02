Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 saat süren ifade verme işleminin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Beşikçioğlu'na; "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

Etkin pişmanlık hükümlerini reddetti

Beşikçioğlu'na Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri hatırlatıldı. Beşikçioğlu ifadesinde, "Etkin Pişmanlık Hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Bana isnat edilen suç ve haklarım müdafim huzurunda anlatıldı. Konu hakkında bilgi sahibi oldum, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradem ile ifademi vermek istiyorum" dedi.

"İhaleye giren şirketleri tanımam"

Dijital materyallerdeki tespitler sorulan Beşikçioğlu, "Bahse konu materyallerde benim hakkımda ya da benim adımın olduğu herhangi bir belge yoktur. İhaleye giren şirketleri tanımam, aramda herhangi bir bağ da yoktur. Görev ve yetki alanımda ihale teknik ve şartname hazırlama yoktur. Sayıştay raporlarında anlaşılacağı üzere tarafıma herhangi bir suçlamada bulunulmamıştır" ifadelerini kullandı.

"İtirafçı belediye çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunduk"

Soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan belediye çalışanı Serkan Kozan’ın daha önce yemekhane ücretlerini zimmetine geçirdiğini öne süren Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Serkan Kozan, belediyede benden önceki dönemde mutemet olarak görev yapmıştır. Müfettiş incelemesi neticesinde memurlardan yemek ücretlerini tahsil edip zimmetine geçirdiği tespit edilmiş ve 13.08.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca 11.09.2025 tarihinde zimmet, güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

225 bin TL'lik para transferini "borç" olarak açıkladı

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu tarafından hesabına gönderilen 225 bin liraya ilişkin soruya Beşikçioğlu, "O tarihte yurt dışındaydım. Otele giriş yaparken kredi kartımda limit sorunu olduğu ve nakit ödemeyi kabul etmedikleri için Mutlu Kerimoğlu'ndan borç olarak para istedim. Gönderdiği tutarı karta yatırıp limit açtırdım. Türkiye'ye dönüşte parayı geri ödedim" yanıtını verdi.

"Ses kayıtlarındaki başkan ben değilim"

Konser organizasyonuna ilişkin ses kayıtları sorulan Beşikçioğlu, talimat ya da yönlendirmesi olmadığını belirterek, "Bu iş ve işlemler bana bağlı birim tarafından yürütülmemiştir. Şirketin bilet satamadığını ve zararını belediyeden tahsil etmek için bu beyanlarda bulunduğunu düşünüyorum. Ses kayıtlarında başkan olarak geçen şahıs ben değilim; konuşma içeriğinden anlaşılacağı üzere Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'dur" dedi.

Telefon yazışmaları ve mal varlığı açıklaması

Telefonunda Kerimoğlu ile yaptığı yazışmalar hakkında "Şikayet konularını yetki alanı imar olduğu için kendisine ilettim" diyen Beşikçioğlu, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Şüphelilerden sadece Mutlu Kerimoğlu ile geçmişe dönük tanışıklığım ve dostluğum vardır. Diğer görevlileri belediye başkanı olduktan sonra tanıdım. Şirket sahipleriyle HTS iletişimim ve para transferim yoktur. Üzerime kayıtlı mal varlığım belediye başkanı olmadan önceki ticari faaliyetlerim ve miras yoluyla edindiklerimdir. Suçlamalar soyut ve delilsizdir."

Beşikçioğlu'nun avukatları da ifadenin alınış şekline itirazlarının bulunmadığını ve savunmaya katıldıklarını beyan etti.