Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kaza ile ilgili bir ihmal açıklaması da jeofizik mühendisleri odasından geldi. Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahan, "Bu tür yapılarda mühendislikten ve bilimden yararlanılması ve denetlenmesi gerekiyor"dedi.

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazası önlenebilir ve öngörülebilir dedi. Denetim eksikliğini anlattı.



Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahan, bu tür yapıların mühendislikten ve bilimden yararlanılarak yapılması gerektiğini vurguladı.



İhmal zincirini Ulusal Kanal'a anlatan jeofizik mühendisi Erdal Şahan, "yapılar bütün doğal afetler gözönüne alınarak yapılmalı" dedi.



Bu tür raylı sistemlerlerde toprakla bütünleşen malzemenin kaliteli ve bölgenin yapısına uygun olması gerekiyor.



Şahan, demiryollarında günlük kontrol yapan yol bekçileri uygulamasının öneminden de bahsetti.



ulusal.com.tr

