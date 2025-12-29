Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı

İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen ve Türk futbolunun gündemine oturan bahis soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Cuma günü düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki sorgu süreçleri tamamlandı.

Toplamda 14’ü futbolcu olmak üzere 29 kişinin isminin geçtiği dosyada, şüpheliler hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye getirildi.

EMNİYETTEKİ SORGULAR SONA ERDİ

Yaklaşık 3 gündür gözaltında tutulan Galatasaray’ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili ve iş insanı Erden Timur’un emniyetteki ifade işlemleri sona erdi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Timur ve beraberindeki şüphelilerin dosyaları savcılığa intikal ettirildi. Emniyetteki prosedürlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye getirilen isimler arasında Erden Timur’un yanı sıra Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve soruşturmada adı geçen futbolcular da yer alıyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan X hesabından Timur'un ifadesinin detaylarını aktardı.

Doğan'ın paylaşımları şu şekilde:

Erden Timur’a emniyetteki ifadesinde Galatasaray veya maç sonunu belirleme “şike”ye yönelik herhangi bir soru sorulmadığı öğrenildi.

Erden Timur’a görevi döneminde TFF’ye yönelik yaptığı “temiz eller operasyonu” hakkında açıklamaları soruldu.

Erden Timur’un ifadesinden:

"Veysel ŞAHİN isimli şahıs 2014 yılında 22 Adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiinde ki Nef13 projesinden 57şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır. Bu projeden o dönemde yaklaşık 1000 daire sattık.

Veysel ŞAHİN isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır.

Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel ŞAHİN hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur.

Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır. Bahse konu Veysel ŞAHİN isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır.

Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu da devri yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017 yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi.

Bizde o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi devrederken de devranlara (Öz Uyar İnşaat L.T.D) yetkilerine bu durumu bildirdik. Bildiğimiz kadarı ile tapular hala devredilmedi.

Ve bize Emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü taşımamıza rağmen yaklaşık 6 yıl şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında görülecek bu husus talep edildiğine görülecektir. Bizde bu konu ile ilgili tüm belgeleri, sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır.

Bazı günlerde, günde 100-150 daire sattığımız projelerimizin de olduğu bir dönemdir. Aynı projeden aynı dönemde toplu satış olarak bu satın alımdan daha fazla adette tek seferde gayrimenkul satımı yapılmıştır. Bu konu ile ilgili de gerekli belgeler avukatlarım dosyaya sunacaktır.

Ekonomik konjonktürün bu dönemden daha kötü olduğu iler ki yıllarda bile iki günde 490’nın üzerinde daire satan bir firma olarak kimin satın aldığını benim bilebilmem mümkün değildir.

Bu rakamlar ile ilgili noter belgesini avukatlarım dosyaya sunacaktır. Benim ve şirketimin yapmış olduğu satın alımlarla ilgili alıcılar hakkında araştırma yapması gibi yasal zorunluluğu olmadığı gibi sabıka kaydı isteme gibi imkanı da yoktur.

Ayrıca bu satımların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketinin %62,5 Timur Gayrimenkul A.Ş’ye, kalan %37,5 hissesi ise Nezih BARUT isimli şahsa aitti. Satış vaadi sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları Nezih BARUT’un şirketlerinin çalıştığı banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliğini Nezih BARUT’un geçmişte beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür."