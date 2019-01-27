AKPGenel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
"Antalya'da 100 milyon liralık maddi zarar var"
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Antalya'da bir süredir devam eden olumsuz hava şartlarına ilişkin, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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