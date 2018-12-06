AKP Genel Merkezi'nde konuşan Erdoğan, "milletimiz CHP'yi geçmişte halka tepeden baktığı için gönü ldefterinden silmiştir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:
Bu işi ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. Bütün istihbarat çalışmalarına varıncaya kadar, GBT'ye varıncaya kadar bakıyoruz.
Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten ve milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propoganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kamopanyası yürütme kararı aldık. Sadece ve sadece parti teşkilatlarının olduğu yerde ve seçim koordinasyonlarının olduğu yerlerde afiş ve bayraklarımız asılabilir. Bunun dışındaki yerlere parti teşkilatlarımız asla müsaade etmeyecek. Belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak.
İşte açıklanan 14 isim:
Ağrı - Savcı Sayan
Aksaray - Evren Dinçer
Bilecik - Nihat Can
Erzincan - Cemalettin Başsoy
Edirne - Koray Uymaz
Iğdır - Adil Aşırım
Isparta - Şükrü Başdeğirmen
Kars - Ensar Erdoğdu
Kırşehir - Yaşar Bahçeci
Kütahya - Ahmet Sami Kutlu
Siirt - Ali İlbaş
Tunceli - Gökhan Arslan
Van - Necdet Takva
Zonguldak - Ömer Selim Alan
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin 14 belediye başkan adayını daha açıkladı. AKP Genel Merkezi'nde konuşan Erdoğan, AKP'nin bu seçim kampanyasında "gürültü ve görüntü kirliliği" yaratan propoganda yöntemlerinin kullanılmayacağını belirtti. Sadece parti teşkilatları ve seçim koordinasyon merkezlerine afiş ve bayrak asılacağını söyleyen Erdoğan seçim otobüslerinin de belirli saatler dışında dolaştırılmayacağını ifade etti.
AKP Genel Merkezi'nde konuşan Erdoğan, "milletimiz CHP'yi geçmişte halka tepeden baktığı için gönü ldefterinden silmiştir." ifadelerini kullandı.