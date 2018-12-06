Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin 14 belediye başkan adayını daha açıkladı. AKP Genel Merkezi'nde konuşan Erdoğan, AKP'nin bu seçim kampanyasında "gürültü ve görüntü kirliliği" yaratan propoganda yöntemlerinin kullanılmayacağını belirtti. Sadece parti teşkilatları ve seçim koordinasyon merkezlerine afiş ve bayrak asılacağını söyleyen Erdoğan seçim otobüslerinin de belirli saatler dışında dolaştırılmayacağını ifade etti.

AKP Genel Merkezi'nde konuşan Erdoğan, "milletimiz CHP'yi geçmişte halka tepeden baktığı için gönü ldefterinden silmiştir." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:



Bu işi ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. Bütün istihbarat çalışmalarına varıncaya kadar, GBT'ye varıncaya kadar bakıyoruz.



Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten ve milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propoganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kamopanyası yürütme kararı aldık. Sadece ve sadece parti teşkilatlarının olduğu yerde ve seçim koordinasyonlarının olduğu yerlerde afiş ve bayraklarımız asılabilir. Bunun dışındaki yerlere parti teşkilatlarımız asla müsaade etmeyecek. Belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak.



İşte açıklanan 14 isim:



Ağrı - Savcı Sayan

Aksaray - Evren Dinçer

Bilecik - Nihat Can

Erzincan - Cemalettin Başsoy

Edirne - Koray Uymaz

Iğdır - Adil Aşırım

Isparta - Şükrü Başdeğirmen

Kars - Ensar Erdoğdu

Kırşehir - Yaşar Bahçeci

Kütahya - Ahmet Sami Kutlu

Siirt - Ali İlbaş

Tunceli - Gökhan Arslan

Van - Necdet Takva

Zonguldak - Ömer Selim Alan



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