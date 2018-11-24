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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.



AKP Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AKP Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.



AKP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanacak isimler arasında yer almayacak.