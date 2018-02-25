Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 5 gün sürecek Afrika turuna çıkacak... Erdoğan seyahat programı kapsamında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü 5 gün sürecek Afrika turuna çıkacak.26 Şubat'ta başlayacak seheyat kapsamında Erdoğan'ın ilk durağı Cezayir olacak. Cezayir'i Cumhurbaşkanı sıfatıyla ikinci kez ziyaret edecek olan Erdoğan'ın sonraki durağı Sahraaltı Afrika ülkelerinden Moritanya'da olacak. Çarşamba günü bu ülkede temaslarda bulunacak Erdoğan, daha sonra Senegal'e geçecek.5 günlük Afrika turu Mali ile son bulacak. Cumhurbaşkanı 2 Mart cuma günü temaslarını tamamlayıp yurda dönecek. Moritanya ve Mali ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkelere "Cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaretler olacak.Erdoğan, ziyaretleri kapsamında mevkidaşlarıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Cezayir ve Senegal'de iş forumları da düzenlenecek.AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahati nedeniyle salı günü TBMM'de parti grup toplantısını Genel Başkanvekili Başbakan Binali Yıldırım yapacak.