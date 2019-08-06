Erdoğan'a çok yakın isim açıkladı! "EYT heyeti ile yaptığımız söyleşimiz ses getirdi ve yetkililerden cevap geldi" - Son dakika 6 Ağustos 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Senelerden beri bu konuyla ilgili mücadele yürütüyoruz. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil Türk milletinin çözümü geciktirilmiş olan sosyal sorunların tamamıyla ilgili MHP, parti politikaları kapsamında üzerine düşenleri yaptı, yapmaya devam edecek. MHP, yapmış olduğu çalışmaların hepsini öncelikle ülkesini ve milletini koymuştur, temel eksen olarak. Bu eksen etrafında çalışmalarını sürdürmüştür. Bu sorunlardan bir tanesi, örnek veriyorum, emeklilikte yaşa takılanlar. EYT'liler hiç dile alınmazken MHP bu konuyla ilgili - özellikle 99'da mağdur edilenlerle ilgili - bir çözüm üretilmesi gerektiği noktasında çalışmalarını yürütmüştür. Seçim beyannamesine almıştır. Seçim beyannamesine aldıktan sonra da demiştir ki, evet MHP'nin iktidar olması durumunda seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin tamamı tutulacaktır ve kanun tekliflerimizi vermişizdir" dedi