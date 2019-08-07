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Erdoğan'a çok yakın isim açıkladı! "EYT heyeti ile yaptığımız söyleşimiz ses getirdi ve yetkililerden cevap geldi" - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, "Her kesimi kucaklamamız dinlemek gerekiyor. Eyt heyeti ile yaptığımız söyleşimiz Ses getirdi ve yetkililerden cevap geldi" paylaşımı yaptı

Erdoğan'a çok yakın isim açıkladı! "EYT heyeti ile yaptığımız söyleşimiz ses getirdi ve yetkililerden cevap geldi" - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç ile Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan bir heyet görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrası Cihan Saraç yaptığı en son açıklamada, "Her kesimi kucaklamamız dinlemek gerekiyor. Eyt heyeti ile yaptığımız söyleşimiz Ses getirdi ve yetkililerden cevap geldi." ifadelerini kullandı.

Saraç, şunları paylaştı:

"Her kesimi kucaklamamız dinlemek gerekiyor. 

Eyt heyeti ile yaptığımız söyleşimiz ses getirdi ve yetkililerden cevap geldi. 

^^Sabırlı olmamız gerekiyor. Buna yürekten katılıyorum..^^

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdiği mesaj herkeze ulaşın herkezi dinleyin (Vatan hainleri hariç) demişti."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #erdoğan
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