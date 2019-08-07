Erdoğan'a çok yakın isim açıkladı! EYT'lilerin sorunları yetkililere iletiliyor - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) yapılan görüşme sonrası, EYT'lilerin sorunlarını yetkililere ileteceğini kaydetti. Saraç, "Sabırlı olmak gerekiyor" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan heyet ile yapılan görüşme sonrası yeni açıklama yaptı.



"Sabırlı olmak gerekiyor" ifadelerini kullanan Saraç, EYT'lilerin sorunlarını yetkililere ileteceğinden kimsenin şüphesi olmamasını belirtti.



Cihan Saraç, şunları ifade etti:



"Sabırlı olmak gerekiyor.



Bana Bir vatandaş olarak soruyorsanız benim tanıdığım tek kişi var @RTErdogan'dır.



Bundan rahatsız olan çok kişi olsa da bu böyle.



Sizlerin sorunlarını şahsi olarak tanıdım.



Yetkililere ileticeğimden şüpheniz olmasın."



ulusal.com.tr



