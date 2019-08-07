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Erdoğan'a çok yakın isim açıkladı! EYT'lilerin sorunları yetkililere iletiliyor - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) yapılan görüşme sonrası, EYT'lilerin sorunlarını yetkililere ileteceğini kaydetti. Saraç, "Sabırlı olmak gerekiyor" dedi

Erdoğan'a çok yakın isim açıkladı! EYT'lilerin sorunları yetkililere iletiliyor - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan heyet ile yapılan görüşme sonrası yeni açıklama yaptı.

"Sabırlı olmak gerekiyor" ifadelerini kullanan Saraç, EYT'lilerin sorunlarını yetkililere ileteceğinden kimsenin şüphesi olmamasını belirtti.

Cihan Saraç, şunları ifade etti:

"Sabırlı olmak gerekiyor. 

Bana Bir vatandaş olarak soruyorsanız benim tanıdığım tek kişi var @RTErdogan'dır. 

Bundan rahatsız olan çok kişi olsa da bu böyle.

Sizlerin sorunlarını şahsi olarak tanıdım.

Yetkililere ileticeğimden şüpheniz olmasın."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #cihan saraç #erdoğan
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3 ilin EYT heyeti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isim Cihan Saraç ile bir araya geldi! İşte ilk açıklama - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
3 ilin EYT heyeti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isim Cihan Saraç ile bir araya geldi! İşte ilk açıklama - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan bir heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç ile görüştü. Görüşmede Saraç'a EYT dosyası takdim edildi. Görüşme sonrası açıklama yapan Saraç, "Toplumsal sorunlarını bizlerle paylaşmak isteyen dertlerini anlatmak için gelen #Eyt temsilcileri ile söyleyişi yaptık. Halkın ve milletin tek çözümü Sn RECEP TAYYİP ERDOĞAN dır. Bu sorundan diğer kesimler nemalanma peşindedir" ifadelerini kullandı
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