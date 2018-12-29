Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Topraklar Suriye'ye ait, terör örgütlerinin çıkması halinde bize yapacak iş kalmaz" açıklamasının ardından uzmanlardan çağrı geldi. ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş, Türkiye’nin bir an evvel Suriye yönetimi ile ilişki kurması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye vurgusu çağrıları beraberinde getirdi.



ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş, Erdoğan’ın sözlerini değerlendirdi.



AKP’nin geçmişte, Suriye politikasında hatalar yaptığını hatırlatan Aslantaş, artık Suriye ile resmi görüşmelerin yapılması gerektiğini söyledi.



Rafet Aslantaş ayrıca, Menbiç'in Suriye Ordusu'na geçtiği iddiaları ile ilgili bazı yayın organlarında Şam'ı hedef tahtasına koyan haberlere de değindi. Aslantaş, Suriye’nin başarısının Türkiye’nin başarısı olduğunu vurguladı.



ulusal.com.tr