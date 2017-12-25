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Erdoğan'a zor anlar yaşatan vatandaş konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmak isteyen Hüseyin Demircan, "Tek amacım, sevdalısı olduğum Cumhurbaşkanı'mıza sarılmaktı ama sanırım yanlış anlaşıldı. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldım" dedi.

Erdoğan'a zor anlar yaşatan vatandaş konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Şırnak'taki kongresinde konuşmasının ardından bir vatandaşın sahneye çıkıp kendisine sarılmaya çalışması Erdoğan'a zor anlar yaşattı.

Erdoğan'ın korumaları tarafından platformdan indirilen ve gözaltına alınan Demircan, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

'BAŞKA BİR AMACIM YOKTU'

Şırnak'ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı kurduklarını anlatan Demircan şöyle konuştu:

​"Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti. Ben, Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum.

Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı'mıza sarılmak istedim."

 

Etiketler; #erdoğan #Hüseyin Demircan
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