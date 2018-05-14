Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son adımıyla ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olmayı tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşünce kuruluşu Chatham House’da katılımcılara hitap ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ile ilgili, "Kendimizi 2. Dünya Savaşı öncesinin karanlık günlerinde hissetmekten alıkoyamıyoruz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Son adımıyla ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olmayı tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir." dedi.



ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına dair, "Uluslararası hukuku çiğneyen, BM kararlarına aykırı bu kararı bir kez daha reddediyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Uluslararası toplum bir an önce üzerine düşeni yaparak, İsrail'in artan saldırganlığını sona erdirmek için süratle harekete geçmelidir." şeklinde konuştu.



