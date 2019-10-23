Erdoğan ABD'ye gidecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi mutabakatın ayrıntılarını Soçi dönüşü uçakta verdi.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "terör koridoruna darbe vurulduğunu" belirtti.



Cumhurbaşkanı, "verilen sözler tutulmazsa" sorusunu yanıtladı.



Erdoğan, Rusya'nın kararlılığına dikkat çekti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı Erdoğan. PKK/PYD'nin isim değiştirme ihtimalinin bulunmadığını vurguladı.



Putin'in "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mutabakatı "toprak bütünlüğünü güçlendirecek adım" olarak niteledi.



Ve Adana Mutabakatı... Özellikle Rusya'nın her fırsatta dile getirdiği bu anlaşmayı Erdoğan "En büyük dayanak" olarak tanımladı...



Erdoğan'a, uçakta, "ABD’ye gidecek misiniz?" sorusu da soruldu. Cumhurbaşkanı'nın cevabı kısa oldu; "Şu an öyle gözüküyor." dedi.



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