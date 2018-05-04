AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, selefi Abdullah Gül'ün adaylık tartışmalarına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Beni bu konuda hiç konuşturtmayın. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık tartışmaları soruldu Erdoğan'a. Bu konuda konuşmak istemediğini söyleyen Erdoğan, "Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, CHP, İyi Parti, DP ve SP'nin kurduğu ittifaka da değindi, "Millet kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor" diye konuştu.



Erdoğan'a Amerika ile yapılan Menbiç müzakereleri de soruldu.



Erdoğan, "İdlib ve Tel Rıfat ile ilgili süreçler devam ediyor. Dışişleri Bakanımızın ABD ziyareti olacak. O ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Menbiç'i de konuşacaklardır. Menbiç'in YPG ve PYD'den temizlenmesine yönelik gerekli adımlar atılmasını temenni ediyoruz." dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık" ifadeleri hatırlatılan Erdoğan, "Bu ifadeler bir devlet adamına yakışmıyor. Bizim Batılı ülkelerle olduğu gibi Rusya ile de iyi bir hukukumuz var" dedi.



Erdoğan, "Kaldı ki Macron, Astana ve Soçi çerçevesinde bizim Rusya ve İran'la yaptığımız zirvelere de katılmak istedi. Bana bunu ilettiğinde ben de 'Bunu Putin ve Ruhani ile görüşeyim. Olumlu bakmaları halinde sizi de davet edebiliriz' dedim. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 3 artı 1 şeklinde olabilir demiştik. Bunu Macron'a ilettiğimizde ise Duma ve İdlib'deki gelişmeleri bahane göstererek gelemeyeceğini söyledi. " dedi.





ulusal.com.tr