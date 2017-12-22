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Erdoğan açıkladı: Bizden vatandaşlık istedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İsrail askerlerince gözaltına alınan Filistinli Muhammed'in Türkiye'den vatandaşlık istediğini açıkladı

Erdoğan açıkladı: Bizden vatandaşlık istedi

İsrail askerlerinin geçen hafta gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktığı, Filistinli Muhammed et-Tavil Muhammed, Uluslararası Down Sendromu Federasyonunun girişimleriyle geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed'i Beştepe'de ağırlamış ve Twitter üzerinden beraber fotoğraflarını paylaşarak "Kudüslü Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız şudur, Kudüs kırmızı çizgimizdir" demişti.

Bugün AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Muhammed ile yaptıkları görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

MUHAMMED BİZDEN VATANDAŞLIK İSTEDİ

29 yaşında down sendromlu Muhammed dün buradaydı. Bakanlarımızı ziyaret ettiler. Muhammed bir başka. Nerede bir İsrail askeri saldırıya geçiyorsa Muhammed orada. Oraya gidiyor ama kurşun falan isabet etmiyor. Geldi, içeri girereken zaten tekbir getirdi. Bir tarafta iman, öbür tarafta imansız paslı yürek var. Muhammed bizim misafirimiz, ama bizden bir de vatandaşlık istiyor. Burayı çok seviyor, Türkleri çok seviyor. Vatandaşlık istiyor.

BU TAVRI KOYAN İSRAİL ASKERİ TERÖRİSTTİR

Aynı şekilde Cuneydi. 14-15 yaşındaki bu çocuğa eli silahlı her türlü teçhizatla beraber. İnsaf edin be. Bu terörün bir örneği değil mi? Sayın Trump niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz. Bu bir mazlumdur, bu bir terörist değildir. Bu tavrı ortaya koyan İsrail askeri de burada teröristtir. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #filistin #israil
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