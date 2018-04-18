AKP Sözcüsü Mahir Ünal, bugünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin daha önceden planlamış bir randevu olduğunu açıkladı. Ünal, "MHP'nin teklifi mahiyetinde görülmeli. Danışıklı bir dövüş sözkonusu değil. Biz her zaman seçimin zamanında olmasını istedik. Bugün yapılacak görüşmenin sonucunu görmek gerek. Liderlerden sonra parti organları da görüşecektir" bilgisini paylaştı. Erdoğan'ın yarın milletvekilleriyle görüşeceğini ifade eden Mahir Ünal, erken seçimle ilgili kritik açıklamalar yaptı. Ünal, parti kongresinin eylül ayında da temmuz ayında da ağustos ayında da olabileceğini bildirdi. CHP'ye sert eleştiriler yönelten Mahir Ünal, ""Her şey biz yaşarken oldu, geçmişte değil. Harekete geçtiğimizde CHP 'delil mi var' diyordu. Bunların ne yapmak istediği 17-25 Aralık'ta anlaşıldı. Biz, bunları bertaraf ettik, hesaplaşıyoruz. 20 Temmuz'a darbe diyen, CHP. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığı, fobiye dönüşmüş." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Brunson twitine dair konuşan Mahir Ünal, "Türkiye hukuk devleti. Rahiple ilgili kararı, o verir." diye konuştu. AKP'li Ünal, Suriye'ye emperyalist saldırıya dair konuştu, "Desteğimiz o ülkelerin politikalarına destek değil." dedi. Türkiye'nin ekseninin Türkiye olduğunun altını çizen Mahir Ünal, dış politikanın tutarlı olduğunu söyledi