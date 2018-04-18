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Erdoğan açıkladı: Erken seçim 24 Haziran 2018 Pazar günü! YKS tarihleri değişti

Erken seçim isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan kritik açıklamayı yapıyor. Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim teklifini değerlendirdiklerini söyledi. Erdoğan, erken seçim kararı alındığını açıkladı, "Erken seçim teklifine olumlu yaklaşıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. 24 Haziran günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi yapılacak. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihiyle ilgili açıklama yapacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle YKS, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak

Erdoğan açıkladı: Erken seçim 24 Haziran 2018 Pazar günü! YKS tarihleri değişti

Erken seçim isteyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim teklifini değerlendirdiklerini söyledi.

Bahçeli ile görüşmeye dair, Erdoğan, "TBMM'deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgilili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, erken seçim kararı alındığını açıkladı, "Erken seçim teklifine olumlu yaklaşıyoruz" dedi.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir." şeklinde konuştu.

YKS İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhur İttifakının korku ve telaşla verdiği seçim tarihi, Üniversiteye Giriş Sınavının tarihiyle çakıştı. YÖK jet hızıyla sınav programında düzenleme yaptı. YKS sınavı, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde olacak.

Cumhur ittifakı görüştü, erken seçim tarihi belli oldu. Ancak erken seçim tarihiyle, üniversite giriş sınavının tarihi çakıştı.

Erdoğan erken seçimin 24 Haziran 2018’de yapılacağını açıklayınca YÖK jet hızıyla prograöda değişiklik yaptı. 

YKS'nin 30 Haziran - 1 Temmuz'da yapılacağı açılandı.

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği sınav tarihi, sınava iki ay kala erken seçim kararıyla değiştirilmiş oldu.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #devlet bahçeli #erken seçim #AKP #erdoğan
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