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Erdoğan açıkladı: Gerekli talimatları verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ortak basın toplantısı düzenledi

Erdoğan açıkladı: Gerekli talimatları verdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türk Akım'ın Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz"
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türk Akım Projesi'nin Bosna Hersek'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bosna Hersek'teki ekonomik kalkınmanın toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik." 

"Bosna Hersek'ten et ithali noktasında gerekli talimatları verdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'ten et ithali konusunda gerekli talimatları verildiğini bildirdi.
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