Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Kızılcahamam Kampı'nda konuştu. "IMF defteri açılmamak üzere kapatılmıştır" diyen Erdoğan MHP'nin 'af'teklifi konusunda ise "cezaevleri doldu diye af çıkarılmaz" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın konuşmaları özetle şöyle:



Gezi olaylarında andallarla mücadele ediyoruz, CHP'yi onların yanında görüyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz, CHP'yi yine onların yanında görüyoruz. Türkyie ekonomik bağımsızlığına yönelik sistematik bir saldırıya karşı kamusuyla özel sektörüyle mücadele veriyor. Ana muhalefet partisi ortalığı karıştırmaya çalışıyor bu fırsatçılık bile değil alçaklıktır. Ama artık milletim bunu görüyor, şehit aileleri bunu görüyor. "Sen ne yüzle buraya geldin" diyebiliyorlar.



Bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır. Bu açık gerçeklere rağmen IMF konusunun gündeme getirilmesinin arkasındaki hesapları gayet iyi biliyoruz. Ama başaramayacaklar. Ülkemizin başına IMF müsibetini saran CHP'nin geçmişi siyasi ve ekonomik sabıkalarla doludur.



İnönü'nün elinde Türk bayrağı yok. ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun. İnönü bunu elinde ne için taşıyor? Teşekkür için.



Şu anda güneyimizde ABD'nin kokartlı komandoları kimlerle yan yana? Teröristlerle. PYD, YPG, PKK. Peki bunlar kiminle kol kola? Bunlar da CHP ile HDP ile kol kola. Bunlara karşı mücadele veren kim? Benim Mehmedim. Bunları istismar eden kim? Yine CHP.



Geçmişte çok af çıkartıldı. 'Bu af çıktı da biz bu aftan ne kadar siyasi rant elde ederiz' biz bu şekilde düşünemeyiz. Rahşan affında gördük. Biz böyle bir adım atamayız. Efendim cezaevleri dolmuş, cezaevlerini boşaltmak için af çıkartılmaz.



Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması:



Çok eski tanıdığım bir arkadaşım. Beklentim hala iyi niyetli inşallah o arzu etmediğimzi bir durumla karşı karşıya kalmayız. Ama Ben inanıyorum ki bu dünyada özellikle ülkede bu tür bir şeyin olması hususunda özgürlüklerin takipçisi olanlar düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaktır. Bunun takipçisi olacaklardır. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim. Buradan çıkacak sonuç neyse dünyaya bizler bildireceğiz.Büyükelçiliğe girişler çıkışlar bütün hepsi inceleniyor. Havalimanından çıkışlar gelişler bütün bunların hepsi şu an takipte. Süratle buradan bir netice alalım istiyoruz.