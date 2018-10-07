TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Erdoğan af tartışmalarına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Kızılcahamam Kampı'nda konuştu. "IMF defteri açılmamak üzere kapatılmıştır" diyen Erdoğan MHP'nin 'af'teklifi konusunda ise "cezaevleri doldu diye af çıkarılmaz" ifadelerini kullandı

Erdoğan af tartışmalarına son noktayı koydu

Erdoğan'ın konuşmaları özetle şöyle:

Gezi olaylarında andallarla mücadele ediyoruz, CHP'yi onların yanında görüyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz, CHP'yi yine onların yanında görüyoruz. Türkyie ekonomik bağımsızlığına yönelik sistematik bir saldırıya karşı kamusuyla özel sektörüyle mücadele veriyor. Ana muhalefet partisi ortalığı karıştırmaya çalışıyor bu fırsatçılık bile değil alçaklıktır. Ama artık milletim bunu görüyor, şehit aileleri bunu görüyor. "Sen ne yüzle buraya geldin" diyebiliyorlar.

Bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır. Bu açık gerçeklere rağmen IMF konusunun gündeme getirilmesinin arkasındaki hesapları gayet iyi biliyoruz. Ama başaramayacaklar. Ülkemizin başına IMF müsibetini saran CHP'nin geçmişi siyasi ve ekonomik sabıkalarla doludur.

İnönü'nün elinde Türk bayrağı yok. ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun. İnönü bunu elinde ne için taşıyor? Teşekkür için.

Şu anda güneyimizde ABD'nin kokartlı komandoları kimlerle yan yana? Teröristlerle. PYD, YPG, PKK. Peki bunlar kiminle kol kola? Bunlar da CHP ile HDP ile kol kola. Bunlara karşı mücadele veren kim? Benim Mehmedim. Bunları istismar eden kim? Yine CHP.

Geçmişte çok af çıkartıldı. 'Bu af çıktı da biz bu aftan ne kadar siyasi rant elde ederiz' biz bu şekilde düşünemeyiz. Rahşan affında gördük. Biz böyle bir adım atamayız. Efendim cezaevleri dolmuş, cezaevlerini boşaltmak için af çıkartılmaz.

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması:

Çok eski tanıdığım bir arkadaşım. Beklentim hala iyi niyetli inşallah o arzu etmediğimzi bir durumla karşı karşıya kalmayız. Ama Ben inanıyorum ki bu dünyada özellikle ülkede bu tür  bir şeyin olması hususunda özgürlüklerin takipçisi olanlar düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaktır. Bunun takipçisi olacaklardır. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim. Buradan çıkacak sonuç neyse dünyaya bizler bildireceğiz.Büyükelçiliğe girişler çıkışlar bütün hepsi inceleniyor. Havalimanından çıkışlar gelişler bütün bunların hepsi şu an takipte. Süratle buradan bir netice alalım istiyoruz. 

Etiketler; #erdoğan #chp #açıklama #kamp #kızılcahamam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Görkem - 5 gün önce
Ne diyorsunuz ya af istiyoruzzzzzz sizde birgün onların gibi mahkum veya mahkum yakını olabilirsiniz Allaha büyük konuşmayın
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Gozde - 6 gün önce
Af değil idam idam istiyoruz
Yanıtla Beğenme(0)