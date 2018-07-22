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Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü iki ülkeyi kapsayan Afrika ziyareti gerçekleştirecek. 4 gün sürecek ziyarette Erdoğan'ın ilk durağı Güney Afrika Cumhuriyeti olacak.

Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 25 temmuz çarşamba günü iki ülkeyi kapsayan Afrika ziyareti gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın 25 Temmuz'da başlayacak Afrika ziyaretinin ilk durağı Güney Afrika Cumhuriyeti olacak.

Cumhurbaşkanı, Johannesburg'da gerçekleştirilecek BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılacak.

Erdoğan 28 Temmuz'da ise resmi ziyaret için Zambiya'ya gidecek. Bu ziyaret Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ziyaret olacak. 

Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak. 

Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek temaslarının ardından yurda geri dönecek. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #afrika
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