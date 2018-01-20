Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya il kongresinde ABD'nin terör örgütü YPG ile ilgili çelişkili açıklamalarını değerlendirdi. Erdoğan, "Onların ne dedikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz, sahada ne olup bitiyor, ona bakıyoruz. Kimi kandırıyorsunuz örgütü adı PYD-PKK" dedi. Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını açıklayan Erdoğan, bu operasyonu Münbiç'in takip edeceğini belirtti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya il kongresinde konuştu.



Erdoğan, ABD'nin terör örgütü YPG ile ilgili çelişkili açıklamalarını değerlendirdi. Erdoğan, "Onların ne dedikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz, sahada ne olup bitiyor, ona bakıyoruz. Kimi kandırıyorsunuz örgütü adı PYD-PKK" dedi.



Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığı açıklayan Erdoğan, bu operasyonu Münbiç harekatının takip edeceğini söyledi.



Erdoğan şunları söyledi:



ABD'YE: SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?



Suriye’de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri’ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir, bu örgütün adı YPG’dir.



"BUNLARIN BİRBİRLERİNDEN HABERİ YOK"



Amerika’nın da Avrupa Birliği’nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye’de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ‘Ordu kuracağız', öteki ‘Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da ‘Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor.



"MERAK ETMEYİN ÖĞRENECEKLER"



Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler.



"AFRİN BAŞLADI, MÜNBİÇ TAKİP EDECEK"



Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz.



SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU



Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Tam tersine kendi milli güvenliğimizle beraber ülkemizdeki 3,5 milyon sığınmacı başta olmak üzere evlerinden ve vatanlarından olmuş, Suriye nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden 13 milyona yakın kardeşimizin güvenliği, huzuru, geleceği için de bu adımları atıyoruz.



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