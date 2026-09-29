Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın 182'ncisinde konuşan Erdoğan, teşkilat mensuplarını tebrik ederek sözlerine başladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

"Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz."

"DAĞ TAŞ DEMEDEN YÜRÜYORSUNUZ"

Erdoğan, gece gündüz demeden davanın büyümesi, güçlenmesi ve özellikle gençlerin gönlünde yer etmesi için çalışan her teşkilat mensubunu bir kez daha tebrik etti. Konuşmasının bu bölümünde şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bugün bir kere daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi, güçlenmesi, özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakârca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Hizmetlerinden, gayretlerinden ve elbette samimiyetlerinden dolayı kendilerine Cenab-ı Allah öyle bir heyecan, öyle bir coşku vermiş ki, evet, yol yürümekle aşınmaz diyoruz ve sizler de bu yolları evelallah dağ taş demeden yürüyerek bu yola devam ediyorsunuz. Sizlere canıgönülden teşekkür ediyorum.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 182.'sinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkit ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbim arasına sütun çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum.

"HEM GEÇMİŞİN HEM DE YARININ YÜKÜNÜ TAŞIYORUZ"

Erdoğan, AK Parti ile ilgili her zaman altını çizdiği bir hususa değinerek hareketin bir emanet olduğunu vurguladı:"Şimdi değerli kardeşlerim, AK Parti'mizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın. Bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara sarihtir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır."

Erdoğan, kişilerin hareketle ilişkisine dair de şu sözleri sarf etti: "Bakın, biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. 'Ben olmasam bu hareket olmaz.' diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şansını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanılgı içindedir."

ERDOĞAN'DAN ÇEYREK ASIRLIK MİSYON VURGUSU

Erdoğan, partinin kuruluş amacını da anlattı. Konuşmasının bu bölümünde şu sözlere yer verdi: "Kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emr-i Hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mazlumların, mağdurların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu, çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir."