Erdoğan, AK Parti Kongresi'nde konuştu: "Muhalefetin hazımsızlığı gayet doğal"

Erdoğan, kongrelerin her zaman yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, 8. Olağan Kongre'nin Türkiye'nin önünde yeni kapılar açacağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizim her kongremiz yeni bir başlangıcı temsil eder. Büyük kongremiz ve 8. Olağan Kongre süreci, ülkemiz için bir şahlanış dönemi olacak."

"Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normaldir. Bunların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur."

"AK Parti kongrelerinde farkı net bir şekilde ortaya koyduk. Yeni ve eski arkadaşlarımızla bir kadro oluşturduk. Yenilenme, tazelenme ve takviye AK Parti’nin özüdür."

Erdoğan, ayrıca muhalefete de sert eleştirilerde bulundu:

"Rakiplerimiz koltuk kavgası yaparken, biz yeni reform paketleri sunuyoruz. Gündemimizle onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Sayın Özel, boş konuşuyor, gerçekleri açıklamalıdır. Belediyelerdeki sahtekarlıkları açıklasın."

"Sayın Özel seviyesiz, sorumsuz ifadeler. Başkomutan olarak söylüyorum ayaklarını denk al yoksa denk getirmesini biz biliriz. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin. Sana laf atmak yakışmaz. Komuta kadememizi toplayacağım, gereği neyse davayı açacağız."

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik de uyarılarda bulunarak, "Bay Kemal’i götüren çanlar çalmaya başlayacak" dedi ve partisinin Türkiye'nin umudu ve istiklalinin güvencesi olduğunu belirtti.